В сквере "Осенний марафон" заканчивают обустраивать павильон для отдыха на Васильевском острове

Все работы по планам должны быть закончены к концу недели.

В субботу, 6 ноября, стало известно, что на Васильевском острове в сквере "Осенний марафон" завершается финальное обустройство павильонов для отдыха. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на пресс-службу администрации Василеостровского района.

Все работы по планам должны быть закончены к концу недели. Затем прогулки в петербургском киносквере станут комфортнее: посетители парка смогут передохнуть после пробежки или спрятаться от жаркой погоды или дождя.

Напомним, сквер появился по инициативе петербурженки Веры Рязановой, он является победителем проекта "Твой бюджет". Сквер под названием "Осенний марафон" создан на этом месте неспроста. Действия фильма происходили на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 по улице Кораблестроителей.

Ранее сквер "Осенний марафон" открыли на Васильевском острове. Вот как он выглядит

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района.