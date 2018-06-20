Пенсионер и учитель установили в сквере Довлатова памятную табличку

Она появилась 7 апреля 2019 года между домами №15 и 17 на Загородном проспекте.

В сквере Сергея Довлатова появилась новая памятная табличка. Ее установили 7 апреля 2019 года между домами №15 и 17 на Загородном проспекте. Инициатива принадлежит простым петербуржцам — пенсионеру Валерию Петрову и учителю русского языка и литературы Михаилу Лоову.

Она была изготовлена в новогодние праздники, планировалась установка на февральскую дату. В одном из текстов у Довлатова приводится конкретная дата знакомства с супругой Еленой Ритман, когда она агитирует его идти на выборы. Там указывается 18 февраля. В это время метеоусловия не позволили устанавливать, перенесли на более теплое. Михаил Лоов

Макет вывески разрабатывали художники из объединения "Кривой дизайн". Табличку украшает рисунок, на котором фокстерьер Глаша протягивает писателю граненый стакан.

Она [Глаша] не единожды упоминается у него в тексте. В сборнике рассказов "Наши", в произведении "Невидимые книги", которая с дополнениями стала известна как "Ремесло". Кроме того, у него в тексте встречаются попугайчики, но их было сложнее изобразить. Михаил Лоов

Обновленная табличка появилась на месте другой, установленной 2 сентября 2018 года. Первая провисела до ноября прошлого года, затем была утрачена.

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Видео: Piter.TV