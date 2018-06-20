В минувшие выходные житель Василеостровского района Всеволод Масягин заметил мужчину, который убирался около его дома.

На Васильевском острове пенсионер ежедневно убирает мусор рядом с ЗСД. Об этой истории петербуржцы узнали из социальных сетей.

В минувшие выходные житель Василеостровского района Всеволод Масякин заметил мужчину, который убирался около его дома. По словам очевидца, незнакомец внешне был совсем не похож на дворника. Всеволод решил выйти на улицу и помочь мужчине. Оказалось, что инициативного дворника зовут Павел Стороженко. В прошлом он действительно служил дворником, но потом вышел на пенсию по состоянию здоровья. Однако у него осталась привычка убирать мусор и следить за порядком около дома.

Я просто увидел в окно, что в воскресенье человек ходит по улице и собирает мусор в пакет. Я думал, что он - дворник, потом смотрю - нет, одет прилично. Не в спецовке. Носит мусор постоянно во двор, в помойку. Я решил помочь ему - сделал полку с гвоздем. Потом вместе убрали газон около дома. Всеволод Мосякин, местный житель.

Всеволод сфотографировал Павла и выложил в соцсети. На следующий день к дому пенсионера уже приехали журналисты. Однако Павел испугался их и даже вызвал полицию. С корреспондентом Piter.TV он также отказался общаться. По словам Всеволода, Павел боится "черных риэлторов". Однако Piter.TV удалось снять результаты работы мужчины - чистый двор и территорию рядом с ЗСД. По словам Всеволода, эта земля пока не находится под контролем города, и поэтому никем не убирается. Павел - практически единственный человек, который следит за этой территорией.

Фото и видео: Piter.TV