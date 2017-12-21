В сквере Блокадников Георгий Полтавченко открыл памятник "Мужеству ленинградцев"

В Северной столице почтили память мужества ленинградцев, установив памятник ветеранам войны.

Приветственную речь произнес губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

По словам главы города, место для мемориала было выбрано не случайно: именно здесь проходили фронтовые дороги, пути в эвакуацию. Рядом с этим местом находится святой для каждого жителя города - мемориальное Пискаревское кладбище.

В конце мероприятия жители Петербурга и ветераны блокады Ленинграда возложили цветы к постаменту архитектурной композиции.

Фото и видео: Piter.tv