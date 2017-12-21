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В сквере Блокадников Георгий Полтавченко открыл памятник "Мужеству ленинградцев"

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В Северной столице почтили память мужества ленинградцев, установив памятник ветеранам войны.

Как Piter.tv писал ранее, в Петерурге состоялась торжественная церемония открытия памятника “Мужеству ленинградцев” в сквере Блокадников. 
 
 
Приветственную речь произнес губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
 
 
По словам главы города, место для мемориала было выбрано не случайно: именно здесь проходили фронтовые дороги, пути в эвакуацию. Рядом с этим местом находится святой для каждого жителя города - мемориальное Пискаревское кладбище. 
 
 
В конце мероприятия жители Петербурга и ветераны блокады Ленинграда возложили цветы к постаменту архитектурной композиции. 
 
 
Фото и видео: Piter.tv
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Теги: георгий полтавченко , глава города , губернатор петербурга , памятник мужеству ленинградцев , площадь мужества , сквер блокадников
Категории: Новости СПб Картина дня

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