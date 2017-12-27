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Днем в сквере Блокадников откроют новый мемориал в память о подвиге ленинградцев

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На пересечении проспекта Мориса Тореза и Политехнической улицы установят памятник "Мужеству ленинградцев".

Днем в сквере Блокадников состоится торжественное открытие памятника “Мужеству ленинградцев”. Начнется мероприятие в 13.00. Ожидается приезд главы города Георгия Полтавченко, а также уполномоченного президента России по Северо-Западу Александра Беглова. 
 
Автором каменной композиции стали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Леонид Копыловский. Сообщается, что памятник будет представлен в виде нескольких человеческих фигур: воина, рабочего фабрики и женщины с детьми. Высота образов составит около 6 метров в высоту. 
 
На создание данного объекта у авторов ушло около трех месяцев. Напомним, что около полутора месяцев назад место установки было освящено. Финансированием памятника занимался благотворительный фонд имени Грачьи Погосяна. 
 
Видео: YouTube/Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
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Теги: блокадники , ветераны , вов , защитники , ленинград , мемориал , оборона ленинграда , памятник , площадь мужества , сквер блокадников
Категории: Новости СПб

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