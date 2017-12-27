Днем в сквере Блокадников откроют новый мемориал в память о подвиге ленинградцев

На пересечении проспекта Мориса Тореза и Политехнической улицы установят памятник "Мужеству ленинградцев".

Днем в сквере Блокадников состоится торжественное открытие памятника “Мужеству ленинградцев”. Начнется мероприятие в 13.00. Ожидается приезд главы города Георгия Полтавченко, а также уполномоченного президента России по Северо-Западу Александра Беглова.

Автором каменной композиции стали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Леонид Копыловский. Сообщается, что памятник будет представлен в виде нескольких человеческих фигур: воина, рабочего фабрики и женщины с детьми. Высота образов составит около 6 метров в высоту.

На создание данного объекта у авторов ушло около трех месяцев. Напомним, что около полутора месяцев назад место установки было освящено. Финансированием памятника занимался благотворительный фонд имени Грачьи Погосяна.

Видео: YouTube/Законодательное Собрание Санкт-Петербурга