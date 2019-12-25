Самец Рикардо вместе с самками Бланкой и Ветой поселился в зоопарке в январе 2017 года.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке в "шведской семье" бурых капуцинов родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Это второе потомство в семье озорных приматов Рикардо и Веты.

Все время кроха проводит, крепко вцепившись в шерстку матери, перемещаясь с её спины на живот и обратно. Иногда детеныша носит на себе и отец семейства, так Рикардо проявляет заботу. Бланка и Франческа пока издалека наблюдают за новым членом семьи... пресс-служба зоопарка.

Отмечаетя, что пол новорожденного определить крайне сложно. Дело в том, что мама-примат не подпускает к малышу. Его пол определят, как только маленький капуцин начнет самостоятельно передвигаться по вольеру.

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Фото:spbzoopark/Instagram