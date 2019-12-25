В штормовое воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +22 градусов

Синоптики сообщили, что атмосферное давление будет слабо понижаться.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на 5 июня. По данным регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленобласти в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Почти во всех районах пройдут дожди (местами ливни) с грозами. Ветер примет юго-западное и южное направления и будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду, при грозах ожидаются порывы в 15-18 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла (местами до +10), днем потеплеет до +17...+22 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Напомним, в МЧС по 47 региону предупредили, что в ближайшие два дня в Ленобласти будет сильный ветер. В воскресенье и понедельник в регионе сохраняется опасная метеорологическая обстановка.

Фото: Piter.tv