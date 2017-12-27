В штаб Навального снова пришла проверка

В Петербурге на штаб Навального снова "обрушилась" проверка.

В офис штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге вновь пришла полиция. Об этом сообщил координатор штаба Навального.

"К нам опять пришла полиция. Говорят там прокуратура пришла что-то вручать Мы работаем, а от полиции каких-то требований нет. И вообще странно, прокурор пришёл что-то вручать, при этом с ним четыре мента и два эшника", - пишет Деним Михайлов в своём Twitter.

Активисты отмечают, что намерены находиться внутри до того момента, как полицейские не уйдут.

Напомним, что 18 января в петербургский штаб Навального пришла полиция.