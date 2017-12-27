В петербургский штаб Навального пришла полиция

Всех сотрудников выгнали из офиса

В Санкт-Петербургский штаб Навального 18 января наведались полицейские с обыском. Об этом сообщили в официальной группе штаба в социальной сети "ВКонтакте"- "Команда Навального | Санкт-Петербург"

В офис пришли 10-15 человек из силовых органов, назвав штаб "местом происшествия". Правоохранительные органы требуют всех покинуть помещение, чтобы они смогли провести осмотр.

Глава штаба Денис Михайлов сообщил, что полиция пришла после того, как увидела на его странице в Twittere фотографии листовок. На данный момент они заставили всех сотрудников выйти и осуществляют поиск тех самых брошюр.