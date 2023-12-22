В школе искусств имени Глинки открылась выставка работ детей из Мариуполя

В работах малышей и школьников отражается взгляд на жизнь Донбасса.

В школе искусств им. М.И. Глинки открылась выставка работ детей из Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре сегодня, 28 марта.

Экспозиция "Мариуполь. Юность. Образ" включает 30 живописных и графических работ. Дети написали картины в разных жанрах: пейзаж с натуры, портрет, натюрморт и жанровые композиции. В работах малышей и школьников отражается взгляд на жизнь Донбасса.

Делегация из города-побратима привезла картины в город на Неве. Выставка будет открыта до 27 апреля.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга