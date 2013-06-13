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В школе №619 Калининского района открылся кадетский класс МЧС физико-математического профиля
Сегодня, 16:51
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В школе №619 Калининского района открылся кадетский класс МЧС физико-математического профиля

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На следующий учебный год в школе № 619 запланировано открытие еще двух кадетских классов МЧС - 5-го и 8-го

В среду, 1 сентября, а торжественной линейке в честь Дня знаний кадетов-новобранцев в школе №619 приветствовали заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Алексей Серко, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, глава администрации Калининского района Василий Пониделко и другие официальные лица.

По словам Серко, в Петербурге много молодежи, которая закончила кадетские колледжи или классы, поступают в университет, им проще учиться. Их главное преимущество – в профессиональном знании, осознанном выборе и оправданных ожиданиях

Будущие кадеты должны были пройти вступительные испытания по русскому языку, математике, физике, физической культуре. Кадетский класс МЧС будет обучаться по программе лицейского образования с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. Занятия с кадетами будут проводить педагоги, высококвалифицированные специалисты и офицеры, действующие сотрудники МЧС.

Ранее мы писали, что петербуржцы выбрали имя для гиббона из Ленинградского зоопарка.

Фото: Piter.tv

Теги: кадетский класс мчс, мчс, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Трофимов Руслан
Сегодня 17:17

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