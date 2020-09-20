В школе № 220 Калининского района сделали косметический ремонт

Расходы на ремонт взял на себя застройщик.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе администрации Калининского района рассказали Piter.tv о завершении косметического ремонта в здании школы №220 в квартале новостроек на Бестужевской улице.

Здание ввели в эксплуатацию в 2017 году. За это время появились трещины на плиточном покрытии в санузлах и кухонном цехе, дефекты на кровле, а также замечания к монтажу оконных и дверных блоков и системе электроснабжения.

Администрация обратилась к застройщику ООО "ЛСР. Недвижимость – СЗ" с просьбой устранить дефекты. Гарантийный срок к этому моменту уже закончился, однако компания провела ремонт за свой счет.

Ранее мы писали, что семь проблемных домов ЖК "Вариант" ввели в эксплуатацию.

Фото: Piter.tv