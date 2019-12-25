В школе №207 в центре Петербурга нашли коронавирус

Под подозрением – трое, диагноз подтвержден только у одного человека.

Стало известно, что случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в школе №207, которая базируется на Невском проспекте в Петербурге.

Как сообщил портал "Фонтанка" 15 сентября, дома находятся три учащихся пятого класса, у одного из которых – подтвержденный коронавирус, у двоих – ОРВИ. Данные подтвердили в городском управлении Роспотребнадзора. На сегодняшний день уроки продолжает посещать 21 школьник в классе, а решение о переводе их на дистанционное обучение пока не принималось.

Ранее мы сообщали о том, что правительство РФ выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге. Таковы результаты соглашения правительства Петербурга с Минздравом РФ.

Фото: Piter.tv