В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев

Их будут обучать русскому языку и социализации в целом.

В школах Петербурга запустят программу адаптации для детей иностранных граждан. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на заседании Антитеррористической комиссии.

По словам градоначальника, основная задача – это создать каждому ребенку комфортные условия для обучения. Детей иностранцев будут обучать русскому языку и социализации в целом. В каждом районе есть психолого-педагогический медико-социальный центр, в школах ведется образовательный и воспитательный процесс по индивидуальному учебному плану, психолого-педагогическое сопровождение, есть бесплатное дополнительное образование.

Кроме того, в Петербурге проходят специальные просветительские мероприятия, направленные на формирование у молодежи уважения к культуре и верованиям других национальностей.

Ранее петербургские школьники пожаловались на еду в столовых.

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