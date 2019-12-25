В школах Петербурга введут особые меры безопасности на время эпидемии

Для учеников составят новое расписание и откроют дополнительные входы.

В связи с эпидемией коронавируса процесс учебы в петербургских школах будет организован особым образом. Подробности рассказал губернатор города на своей личной странице ВКонтакте.

Отмечается, что для учеников будет составлено особое расписание, растянутое во времени: ребята будут посещать уроки в разные часы. Это необходимо, чтобы избежать массового скопления людей.

Также учреждения откроют максимальное количество дополнительных входов в здания. На каждом из них будет вестись термометрия. Кроме того, в кабинетах будет вестись дополнительная каждодневная уборка.

Глава города призвал родителей объединить усилия с учителями и рассказать мальчикам о мерах безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что вакцинация против гриппа пройдет в Петербургских вузах до конца октября.

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