  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В школах Петербурга введут особые меры безопасности на время эпидемии
Сегодня, 16:41
33
lizapoluda

В школах Петербурга введут особые меры безопасности на время эпидемии

0 0

Для учеников составят новое расписание и откроют дополнительные входы.

В связи с эпидемией коронавируса процесс учебы в петербургских школах будет организован особым образом. Подробности рассказал губернатор города на своей личной странице ВКонтакте.

Отмечается, что для учеников будет составлено особое расписание, растянутое во времени: ребята будут посещать уроки в разные часы. Это необходимо, чтобы избежать массового скопления людей.

Также учреждения откроют максимальное количество дополнительных входов в здания. На каждом из них будет вестись термометрия. Кроме того, в кабинетах будет вестись дополнительная каждодневная уборка.

Глава города призвал родителей объединить усилия с учителями и рассказать мальчикам о мерах безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что вакцинация против гриппа пройдет в Петербургских вузах до конца октября.

Фото: Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии