В школах Петербурга введут особые меры безопасности на время эпидемии

В связи с эпидемией коронавируса процесс учебы в петербургских школах будет организован особым образом. Подробности рассказал губернатор города на своей личной странице ВКонтакте.
Отмечается, что для учеников будет составлено особое расписание, растянутое во времени: ребята будут посещать уроки в разные часы. Это необходимо, чтобы избежать массового скопления людей.
Также учреждения откроют максимальное количество дополнительных входов в здания. На каждом из них будет вестись термометрия. Кроме того, в кабинетах будет вестись дополнительная каждодневная уборка.
Глава города призвал родителей объединить усилия с учителями и рассказать мальчикам о мерах безопасности.
Ранее мы рассказали о том, что вакцинация против гриппа пройдет в Петербургских вузах до конца октября.
Фото: Pixabay
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