В пяти школах Петербурга откроются инженерные классы

Для школьников решили ввести занятия по компьютерному моделированию и проектированию, морской робототехнике и судомоделизму.

В пяти образовательных учреждениях Петербурге откроются инженерные классы при поддержке морского технического университета. Как рассказали в пресс-службе комитета по науке и высшей школе, такие классы появятся в школах №291, 368, 375, 377 и в Лицее №211.

Для школьников решили ввести занятия по компьютерному моделированию и проектированию, морской робототехнике и судомоделизму, оптике лазеров и экономике и управлению. Инженерные классы, полагают в "корабелке", могут стать перспективным направлением в среднем образовании Петербурга. Школьники, занимающиеся по таким программам, смогут повысить уровень образования и профориентации.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге прошла акция за снижение возраста совершеннолетия до 14 лет.

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