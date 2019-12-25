В Петербурге прошла акция за снижение возраста совершеннолетия до 14 лет

Несовершеннолетнего активиста забрала полиция.

Утром 1 июня петербургский активист провел акцию прямого действия у городского комитета по образованию. Молодой человек развернул баннер "Все права – с 14 лет" и приковал себя к ограде здания. Об этом сообщила пресс-служба "Другой России в Петербурге".

Таким образом активист потребовал снижения возраста совершеннолетия до 14 лет. Акция была приурочена ко Дню защиты детей. Активист выкрикивал такие фразы, как "Школа – это тюрьма!", "Старичье – подвинься!", "Вы – прошлое, мы – будущее!" Юношу задержали полицейские, но вскоре отпустили и передали материалы дела в Комиссию по делам несовершеннолетних.

"Права-14" – название придуманной Эдуардом Лимоновым инициативы за снижение возраста совершеннолетия до 14 лет. Он считает, что подростки сейчас раньше взрослеют и могут быстрее становиться членами общества. Лимонов считает, что подростки сейчас имеют много обязанностей и минимум прав.

На прошлой неделе дизайнер прошлась по Невскому проспекту в надувном шаре с надписью "стоп ковид".

Фото: Другая Россия