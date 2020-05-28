Дизайнер прошлась по Невскому проспекту в надувном шаре с надписью "стоп ковид"

Девушка рассказала, что такой акцией она хотела немного разрядить обстановку и снять напряжение в обществе.

Петербургский дизайнер и социальный перформер Юлия Бойко прошлась по Невскому проспекту от малой Садовой улицы до Дворцовой площади в двухметровом надувном шаре с надписью "стоп ковид". Об этом сообщил 78.ru.

Девушка рассказала, что такой акцией она хотела немного разрядить обстановку и снять напряжение в обществе. По её задумке, такое представление должно помочь людям легче перенести новую жизненную необходимость (носить маски и перчатки).

Также эта акция призвана донести до людей важность соблюдения дистанции и использования средств индивидуальной защиты. При этом, поддаваться панике и переживать не стоит, считает девушка. Свой социальный перформанс Юлия назвала "Искусственный иммунитет".

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Фото: 78.ru