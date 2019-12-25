В шести районах Петербурга оборвало сети из-за снега с ветром

Бригады "Ленсвета" работают в усиленном режиме.

В шести районах Петербурга влажный снег с ветром оборвал сети электроснабжения. По информации "Ленсвета", чаще всего специалистам пришлось выезжать по заявкам в Выборгский, Василеостровский, Московский, Кронштадтский, Красногвардейский, Курортный районы.

Отмечается, что специалисты работают в усиленном режиме из-за непогоды, восстанавливая поврежденные поваленными ветром деревьями провода. На данный момент "Ленсвет" получил уже 56 аварийных заявок, по четырем адресам уже устранены повреждения сети из-за упавших деревьев. В вечернее и ночное время работать с оборванными сетями будут 38 бригад и 40 единиц техники, сообщить о проблеме можно в круглосуточную диспетчерскую службу организации.

Горожанам порекомендовали быть осторожными, обходить оборванные, провисшие, лежащие на земле провода, а также наклонившиеся или поврежденные опоры.

Ранее мы писали, что на уборку центра Петербурга после снегопада отправили 600 человек.

Фото: pixabay