На уборку центра Петербурга после снегопада отправили 600 человек

Утром 18 ноября прошел снег, которому сопутствовал порывистый ветер.

Над последствиями снегопада в Центральном районе Петербурга работают 600 человек. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Утром 18 ноября прошел снег, которому сопутствовал порывистый ветер. В центр города в связи с этим вывели 564 дворника и 56 человек из клининговой службы.

Во дворы Центрального района вывели более 20 единиц техники. Работники чистят снег и обрабатывают проезда противогололедными материалами.

Проследить за работой дорожной техники можно на странице комитета по благоустройству на сайте городской администрации.

Аварийные бригады перешли на экстренный режим из-за шторма в Петербурге.

Фото: Piter.tv