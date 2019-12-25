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На уборку центра Петербурга после снегопада отправили 600 человек
Сегодня, 10:50
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nastya960

На уборку центра Петербурга после снегопада отправили 600 человек

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Утром 18 ноября прошел снег, которому сопутствовал порывистый ветер.

Над последствиями снегопада в Центральном районе Петербурга работают 600 человек. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Утром 18 ноября прошел снег, которому сопутствовал порывистый ветер. В центр города в связи с этим вывели 564 дворника и 56 человек из клининговой службы.

Во дворы Центрального района вывели более 20 единиц техники. Работники чистят снег и обрабатывают проезда противогололедными материалами. 

Проследить за работой дорожной техники можно на странице комитета по благоустройству на сайте городской администрации.

Аварийные бригады перешли на экстренный режим из-за шторма в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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