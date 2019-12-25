Аварийные бригады перешли на экстренный режим из-за шторма в Петербурге

Особое внимание уделят набережным, путепроводам, мостам, пешеходным переходам и другим важным для города местам.

В среду, 18 ноября, в Северной столице перешли на экстренный режим из-за шторма. Глава комитета Сергей Малинин дал соответствующее поручение.

Известно, что дорожные службы уже начали чистить улицы Петербурга. Отмечается, что специалисты особое внимание уделят набережным, путепроводам, мостам и пешеходным переходам.

Напомним, что синоптики предупредили горожан о надвигающемся циклоне. Северную столицу может накрыть снежный шторм.

Ранее мы сообщали о том, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончится снегопад.

Фото:Piter.TV