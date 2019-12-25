В шести районах Петербурга теплоэнергетики проверят трубы на прочность

Наибольшее количество испытаний сосредоточат в Невском районе – там специалисты будут работать с 13 по 16 июля.

В субботу, 10 июля, стало известно, что на следующей неделе, с 12 по 16 июля, в шести районах города ГУП "ТЭК СПб" проверит трубы на плотность и прочность. Об это рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Так, по данным пресс-службы, 12 и 16 июля гидравлические испытания пройдут в Кировском районе, 13 июля – в Калининском и Выборгском районах, 14 июля – в Красногвардейском и Красносельском. Отмечается, что наибольшее количество испытаний сосредоточат в Невском районе – там специалисты будут работать с 13 по 16 июля.

Подробный график отключения горячей воды в своем доме можно на сайте в разделе "График отключений" Специалисты предупредили, что во время испытаний стоит обходить места вытекания горячей воды или проседания грунта на улицах.

Ранее Piter.tv сообщал, что "ТЭК" назвал причину появления фонтана на Запорожской улице.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"