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"ТЭК" назвал причину появления фонтана на Запорожской улице
Сегодня, 20:11
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"ТЭК" назвал причину появления фонтана на Запорожской улице

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Инцидент произошёл из-за вытекания теплоносителя в ходе проведения гидравлических испытаний. 

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" назвали причину появления фонтана на Запорожской улице. Сотрудники рассказали, что инцидент произошёл из-за вытекания теплоносителя в ходе проведения гидравлических испытаний. 

Напомним, вечером у дома №7 по Запорожской улице из-под земли забил фонтан с грязной водой. Выяснилось, что дефект возник на трубопроводе диаметром 159 мм. В 19:15 специалистам удалось локализовать технологическое нарушение. Само место дефекта огорожено.

Ранее мы писали, что из-за возобновления гидравлических испытаний с 13 июля в домах Петербурга вновь начнут отключать горячую воду. Испытания теплосетей будут проводить до 10 августа в 12 районах города и Всеволожском районе.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: тэк, фонтан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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