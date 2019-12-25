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В шести районах Петербурга появятся экопункты приема опасных отходов
Сегодня, 14:45
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В шести районах Петербурга появятся экопункты приема опасных отходов

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Экопункты принимают расширенный перечень опасных отходов.

С июня 2022 года в шести районах Петербурга появятся новые пункты приема опасных отходов. Адреса выбирали по результатам опроса жителей и исходя из инфраструктурной и территориальной необходимости, сообщила пресс-служба администрации города.

Пункты установят в Пушкинском, Приморском, Московском, Калининском, Фрунзенском и Красногвардейском районах. Жители смогут сдавать туда вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, ртутные лампы любых габаритов, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, просроченные лекарственные препараты, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки.

Батарейки и компактные ртутные лампы принимают некоторые магазины, офисы Петроэлектросбыта, МФЦ, АЗС. Всего в Петербурге 480 таких экотерминалов и всего 4 экопункта. Информация публикуется здесь.

В будущем пункты появятся во всех районах. 

Ранее Piter.tv побывал в экоцентре "Пеработкинская", который открылся после ремонта. Он принимает редкие виды вторсырья. 

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

 

Теги: отходы, экопункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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