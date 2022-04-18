Экоцентр "Переработкинская" в Севкабель Порту принимает редкие виды вторсырья

Здесь установлены контейнеры для мусора, работает магазин эко-мерча, а летом планируется открытие лектория и микро-кофейни.

В Севкабель Порту открылся первый петербургский экоцентр "Переработкинская". Собрать денег на ремонт помещения помогли неравнодушные жители. Здесь принимают более 40 видов фракций, среди них такие редкие: фольга, чеки и блистеры от лекарств. Сначала весь мусор отвозится на склад для хранения, после чего отправляется на заводы для переработки.

Например, ПЭТ-бутылки. Есть компания "АРТЭКО", они сами изготовители, а также у них много сеток-контейнеров по городу стоит. У них завод в Кузьмолово, где они перерабатывают и делают промежуточный продукт – флекс, это дробленая ПЭТ-бутылка, чистая, мытая и уже готовая для переплавки в гранулы. А из гранулы уже можно тянуть нить, делать нетканое полотно, одежду. Александр Широбоков, руководитель экоцентра "Переработкинская"

Экоцентр работает с начала апреля, и за первые выходные петербуржцы утилизировали более тонны вторсырья.

Узнала об этом из группы "Раздельный сбор мусора" и очень обрадовалась, так как раньше это была большая проблема: принимали не все и не везде, приходилось бегать с мусорными пакетами по всему городу и все равно в итоге ехать в Икею, на другой конец города. Светлана, жительница Васильевского острова

Вскоре в экоцентре появится лекторий, микро-кофейня без использования одноразовой посуды и шеринг техники. В "Переработскинской" проводят мастер-классы по переработке вторсырья и предлагают эко-мерч: шоперы из лодок и панамы из баннеров.

Например, проект "Манифест" от замечательной девушки Яны. Она спасает от свалки различные виды вторсырья, которые сложно переработать, например, баннеры ПВХ. Вот сумка из тента компании "Грузовичкоф". Такие материалы переработчики не любят, то есть это отправилось бы на свалку. Александр Широбоков, руководитель экоцентра "Переработкинская"

Также экоцентр организовывает выездной раздельный сбор мусора в офисах, торговых и жилых комплексов Петербурга. Пункт приема в Севкабель Порту работает с пятницы по воскресенье по адресу Кожевенная улица, 34Е.

Видео, фото: Piter.TV