Ещё 37 пунктов Ленобласти присоединились к процессу сортировки вторсырья

После запуска проекта, в регионе было собрано и переработано примерно 1 тыс. т пластика и стекла посредством придомового раздельного сбора.

Ещё 37 населенных пунктов Ленинградской области стали участниками региональной программы по сортировке вторсырья для переработки. Новые контейнеры установят в Волховском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском, Подпорожском и Приозерском районах до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

С того момента, как проект в регионе стартовал, удалось собрать и переработать около 1 тыс. тонн пластика и стекла посредством придомового раздельного сбора. Все собранные полезные отходы сократят долю размещения на полигонах. Их направляют либо на переработку, либо на производство новых предметов быта.

Чтобы получить субсидии, от муниципалитетов требуют подготовку инфраструктуры. Речь идёт о современных контейнерных площадках. Также всем МО необходимо пройти конкурсный отбор.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе установили 100 контейнеров для двухпоточного раздельного сбора мусора.

Фото: Правительство Ленобласти