"Пятёрочка" совместно с проектом "Сборка" открыли в Петербурге экоцентр, куда можно сдать более 40 видов материалов

В Северной столице организаторы рассчитывают собирать и сдавать на переработку не менее 350 тонн сырья ежегодно.

В Петербурге торговая сеть "Пятёрочка" и проект "Сборка" провели официальное открытие второго совместного экоцентра. Северная столица была выбрана в результате национального голосования участников программы "Сохраним планету вместе: пятёрка зеленых дел".

В экоцентре, который находится на Лиговском проспекте, находятся музей рециклинга, магазины, лекторий, и зона сбора вторсырья, куда можно сдать более 40 видов материалов. В музее представлены этапы переработки пластика, стекла, металлов, электроники. В магазине можно купить одежду, книги, экологичную косметику, бытовую химию на розлив. Также на площади более 200 м2 установлены контейнеры "Спасибо!", куда принимают одежду на благотворительность и ветошь на переработку.

Ответственное потребление и использование ресурсов – одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Group, и "Пятёрочка" реализует несколько проектов в этом направлении. <…>Каждый шаг в этом направлении, даже небольшой, очень важен. Уменьшить количество мусора можно за счёт его правильной утилизации или переработки. Оксана Трофимова, директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети "Пятёрочка"

Цель проекта, в рамках которого открыты экоцентры, – сделать ответственное потребление проще и удобнее для покупателей, создать инфраструктуру для сбора и сортировки отходов. Первый совместный экоцентр был открыт в Екатеринбурге в декабре 2021 года. За время его работы было собрано 1250 кг вторсырья.

В Северной столице организаторы рассчитывают собирать и сдавать на переработку не менее 350 тонн сырья ежегодно.

Адрес экоцентра: Лиговский проспект, 50 к. 5. Часы работы: ежедневно с 14:00 до 20:00.

Фото: торговая сеть Пятёрочка