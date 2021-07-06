В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС

Регион пострадал от подтоплений.

В шести муниципалитетах Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом журналистам рассказали представители оперативного штаба по Краснодарскому краю. Чиновники уточнили, что решение принято из-за сильных ливней, которые подтопили территорию.

В шести муниципалитетах края введен режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (посёлок Архипо-Осиповка). Проводится непрерывный мониторинг уровней рек. пресс-служба оперштаба по региону

В настоящее время известно, что стихия повредила 267 жилых домов и 395 приусадебных участков на территории семи населенных пунктов. Из зданий спасатели эвакуировали 136 человек. Еще 64 человека находятся в пунктах временного размещения. Транспортное движение по федеральной трассе А-147 "Джубга-Сочи" восстановлено. Водителей и пассажиров в ГУ МЧС обеспечили питьевой водой.

На Урале ввели режим ЧС в пунктах, пострадавших от потопа.

Видео: ВКонтакте / Сочи ❂ Sochi