На Урале ввели режим ЧС в пунктах, пострадавших от потопа

Генпрокуратура Свердловской области ведет проверку.

На Урале ввели режим чрезвычайной ситуации в населённых пунктах, пострадавших от потопа. В настоящее время Генеральная областная прокуратура ведет проверку из-за ситуации, которая фиксируется в Верхнесалдинском, Горноуральском городских округах и в Нижнем Тагиле. В надзорном ведомстве оценивают соблюдение законодательства по вопросу о защите населения и территории от ЧС природного характера.

Представители ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что в населенном пункте Николо-Павловское подтоплены 20 жилых домов, а также 74 приусадебных участка. В Верхней Салде пострадали 19 домов, в Нижней Салде — 16 зданий. Также в регионе из-за напора воды прорвало дамбу.

Режим ЧС одобрен на территории деревни Соседовка, в селах Николо-Павловское, Краснополье. В двух последних пунктах находятся места для временного сбора граждан. Для них предусмотрена бесплатная еда и вещи первой необходимости.

В Свердловской области 300 детей эвакуируют из зоны потопа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области, vSalde.ru.

Видео: ВК/ТИПИЧНАЯ САЛДА