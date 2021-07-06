Пострадали территории загородных лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".

В Свердловской области 300 детей эвакуируют из зоны потопа. Глава региона Евгений Куйвашев дал поручение местному правительству обезопасить отдыхающих из двух лагерей в районе Верхней Салды. Департамент информационной политики уточнил журналистам, что из-за сильных ливней подтопленными оказались территории лагерей отдыха "Лесная сказка" и "Тирус".

В зоне подтопления находятся жилые дома и два детских загородных лагеря. Губернатор поручил организовать эвакуацию воспитанников и персонала. Около 300 детей вывозятся автобусами в ДК Огарково, откуда их заберут родители. пресс-служба администрации региона

В области организована работа по ликвидации последствий стихии. При необходимости чиновники задействуют кроме экстренных служб и властей на месте другие профильные ведомства. Ранее пришлось объявить о режиме ЧС в Нижнем Тагиле. Комиссия Верхнесалдинского городского округа также постановила ввести режим ЧС. Сейчас там подтоплено 79 жилых домов, а также здания, расположенные в коллективных садах. Сель размыла дорогу в деревню Нелоба, ограничил доступ к Никитино.

Сель сошел на федеральной трассе Джубга - Сочи.

Видео: Youtube/Evgeny Potapov