Сель сошел на федеральной трассе Джубга - Сочи

Реверсивное движение на этом участке будет организовано, как только специалисты освободят от последствий схода селя одну из полос трассы.

Сход селя произошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи, движение перекрыто по обеим полосам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сель 40 метров в длину и 2 метра в высоту сошел на 65 км +850 м федеральной трассы Джубга – Сочи. Реверсивное движение на этом участке будет организовано, как только специалисты освободят от последствий схода селя одну из полос трассы.

На месте работает спецтехника, проезжая часть очищается от грунта. Водителей просят воздержаться от поездок или переждать на стоянках, находящихся на равнине.

Утром 5 июля жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за уровня воды в реках.

Видео: Instagram / @dzhumberovich; Telegram / ЯП-События