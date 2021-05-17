В северной части Москвы загорелась свалка

На севере Москвы произошло возгорание мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.
Из-за сильных порывов ветра создавалось опасение, что огонь может распространиться на близлежащие дома.
По данным СМИ, специалисты по прибытию на место происшествия выявили, что огонь распространился на открытой площади в 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 13:03, а через полтора часа огонь удалось локализовать.
По предварительным данным экстренных служб, пострадавших нет.
Ранее в Казани при столкновении трамваев пострадали четыре человека.
Видео: Youtube/Moscow Pravda
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