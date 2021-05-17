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В северной части Москвы загорелась свалка

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Площадь пожара составила 500 кв. метров

На севере Москвы произошло возгорание мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

Из-за сильных порывов ветра создавалось опасение, что огонь может распространиться на близлежащие дома.

По данным СМИ, специалисты по прибытию на место происшествия выявили, что огонь распространился на открытой площади в 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 13:03, а через полтора часа огонь удалось локализовать. 

По предварительным данным экстренных служб, пострадавших нет.

Ранее в Казани при столкновении трамваев пострадали четыре человека.

Видео: Youtube/Moscow Pravda

Теги: москва, мчс, пожар
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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