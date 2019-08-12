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В сети залипают на видео тестового испытания трубы для транспортировки рыбы

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На запись наложили саундтрек из игры Super Mario 64.

В сети появилось видео тестового испытания трубы для транспортировки рыбы от американских изобретателей. За считанные дни ролик стал вирусным. Люди пересматривают его сотни раз и буквально залипают на забавные перемещения рыбы.

Дополняет видеозапись саундтрек из игры Super Mario 64. Глядя на все происходящее, невольно возникает улыбка.

На ролике видно, как рыба проходит сквозь трубу и вылетает из нее в озеро. Сопровождается это действие забавной музыкой. Посмотрите сами.

Ранее мы писали, что в сети появилась не вошедшая в "Гарри Поттера" песня.

Видео: Telegram / ЖЮ

Теги: видео, супер марио, тестовое испытание
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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