В российский прокат фильм "Кошки" выйдет 2 января 2020 года.

В среду, 20 ноября, в сети появился второй тизер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Ранее пользователи сети высмеяли первый трейлер мюзикла "Кошки" от компании Universal Pictures. На официальном ютуб-канале студии ролик собрал 43 тысячи дизлайков и массу шутливых комментариев на тему внешнего образа главных героев. В новом тизере видно, что разработчики улучшили графику.

В российский прокат фильм "Кошки" выйдет 2 января 2020 года. В основу сюжета лег оригинальный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера 1981 года. История рассказывает о кошачьем бале, на котором кошки из "Племени избранных" выбирают вожака.

Ранее мы сообщали о том, что названа стоимость перерисовки Соника.

Видео:Movieclips Trailers/YouTube