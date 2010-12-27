Названа стоимость перерисовки Соника 

На перевыпуск трейлера ушло 2,15 миллиона долларов.

В среду, 20 ноября, стало известно, сколько стоила перерисовка киноленты "Соник" по мотивам одноименной игры. Об этом сообщает "Российская газета".

Как оказалось, только на перевыпуск трейлера ушло 2,15 миллиона долларов. При этом на всю ленту создатели потратили - около 35 миллионов долларов.

Напомним, что ранее пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.

Сюжет ленты рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и быстро бегать. Фильм "Соник в кино" создан с совмещением живых актеров и анимации. Его снял кинорежиссер Джефф Фаулер . Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси , Уорм Миллер и Орен Юзиэл . Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

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Фото:Paramount Pictures