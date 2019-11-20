Авторы "Лёд-2" просят у Фонда кино 75 млн рублей. Фильм будут доснимать

Фильм Жоры Крыжовникова, как и планировалось, выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.

В среду, 20 ноября, стало известно, что создатели фильма "Лед-2" просят у Фонда кино деньги на досъемку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Михаила Врубеля.

Авотры киноленты просят 75 млн рублей возвратных средств.

"Мы практически сняли фильм, остался досъемочный блок, ждем зимний период", — заявил продюсер.

По сюжету фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока.

В главных ролях Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. К актёрскому составу романтической сказки присоединились актрисы Надежда Михалкова и Юлия Хлынина.

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Эмилия Кларк заявила, что ее принуждали к обнаженным съемкам.

Фото:Фильм "Лёд 2"/вк