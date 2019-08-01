На российских экранах кинолента появится 5 марта 2020 года.

В четверг, 1 августа, в сети появился трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербатчем. Видеоролик опубликован на канале Universal Pictures.

Съемки фильма проходили в Англии и Шотландии. В сюжет лег один день из жизни двух британских солдат во время Первой мировой войны.

В актерском составе заявлены Джордж МакКей, Дин-Чарлз Чапман, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Клер Дюбюрк и Колин Ферт.

В российский прокат кинолента выйдет 5 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте".

Видео:Universal Pictures