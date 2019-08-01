В сети появился новый трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте"

Премьера ленты в России запланирована на 8 августа.

В четверг, 1 августа, в сети . появился дублированный новый трейлер фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте". Ролик опубликован на канале "Movieclips Trailers".

По сюжету картины подростки находят таинственную книгу, в которой рассказывается о жутких монстрах. Со временем истории со страниц кочуют в реальную жизнь, и героям предстоит разгадать тайну страшной находки. В основу сценария легла книга писателей Элвина Шварца и Стивена Гаммелла.

Премьера ленты в России запланирована на 8 августа.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перекроют движение из-за съёмок фильма "Шерлок Холмс в России".

Видео:Movieclips Trailers