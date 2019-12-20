В сети появился трейлер ужастика "Иди к папочке" с Элайджа Вудом

Фильм выйдет 7 февраля 2020 года.

В пятницу, 20 декабря, в сети появился трейлер ужастика "Иди к папочке". Ролик опубликован на YouTube-канале Movie Trailers Source.

В сюжете история одного странного пареня по имени Норвал, который приезжает домой к отцу, с которым не общался много лет. По ходу развития киноленты молодой человек узнает шокирующую правду.

Главные роли в фильме сыграют анадский актер Стивен Макхэтти, который снимался в "300 спартанцев" и Элайджа Вуд.

Фильм выйдет 7 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились первые кадры перезапуска "Билла и Теда" с Киану Ривзом.

Видео: Movie Trailers Source/YouTube