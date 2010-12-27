В прокате кинолента ожидается 21 августа 2020 года.

В пятницу, 20 декабря, в сети появились первые кадры перезапуска "Билла и Теда" с Киану Ривзом. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

На кадрах, видно, что Киану Ривз прибавил в весе и изменил прическу. Ранее фанаты заметили актера с ирокезом и бородой. В перезапуске киноленты с Ривзом снимается Алекс Уинтер.

Напомним, что оригинальный фильм был показан на больших экранах в 1989 году. Он назывался "Невероятные приключения Билла и Теда". Вторая часть под названием "Фальшивое путешествие Билла и Теда" показали в 1991-м. И вот третья часть ожидается в прокате 21 августа 2020 года.

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Фото:keanureeves09021964/Instagram