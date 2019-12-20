Второе место занял актер Павел Прилучный, звезда сериала "Мажор".

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что Александр Петров стал самым популярным российским актером 2019 года. Соответствующий рейтинг составил сервис "Кино Mail.ru".

В этом году актер снялся в таких картинах, как "Текст", "Герой", "Т-34" и "Анна" и "Гоголь". Отмечается, что рейтинг составляли исключительно исходя из посещаемости страниц с кинолентами актеров.

Второе место занял Павел Прилучный, который запомнился телезрителям по сериалу "Мажор". Третье место досталось Сергею Бурунову. С его участием чаще всего искали сериал "Полицейского с Рублевки".

Среди женщин самой популярной актрисой 2019 года объявлена Дарья Мороз, которая совсем недавно снялась в сериале Богомолова "Содержанки". Также в рейтинг попали Ходченкова и Подкаминская.

Ранее мы сообщали о том, что четвертую часть "Мажора" покажут в 2021 году.