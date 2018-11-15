Четвертую часть "Мажора" покажут в 2021 году

Съёмки четвёртой части начались ещё 6 июня этого года.

В четвертом сезоне детективного сериала зрителей по-прежнему порадуют Павел Прилучный и, возможно, Карина Разумовская. Иные подробности не раскрываются. Об этом сообщила "Экспресс-газета".

Съёмки четвёртой части начались ещё 6 июня этого года. Для зрителей готовят сразу два формата: полный метр и восемь серий. Как стало известно СМИ, съёмки полного метра уже завершились, в 2020 будет окончено и производство других эпизодов.

Актёр Павел Прилучный рассказал, что будет "клёвая" история, но большего он не может сказать.

Звезда "Мажора" Прилучный проспал всю ночь в чужом автомобиле.

Видео: YouTube/ Трейлеры