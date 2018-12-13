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nastya960
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Звезда "Мажора" Прилучный проспал всю ночь в чужом автомобиле

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Ответить на вопрос, как он попал в закрытый чужой автомобиль, Павел не смог. Покидать место своего ночлега артист также не торопился.

Звезда сериала "Мажор" актер Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома. Видео "Ленте.ру" прислали соседи артиста.

Владелица автомобиля утром пришла в свою машину и обнаружила там спящего мужчину. Им оказался актер Павел Прилучный. На просьбы покинуть ее автомобиль, актер только спрашивал "зачем?". Ответить на вопрос, как он попал в закрытую машину, Павел также не смог.

Видео изначально появилось в чате жильцов дома и там уже многие в этом незнакомце признали своего соседа Павла Прилучного. Хозяйка авто так и не вызвала полицию, так как торопилась.

В марте Павел Прилучный устроил дебош в стрип-клубе Новосибирска.
Фото и видео: Лента.ру

Теги: мажор, прилучный
Категории: Лента новостей, Новости России,

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