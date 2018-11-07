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Павел Прилучный устроил дебош в стрип-клубе Новосибирска
Сегодня, 15:05
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Alena_Zinovieva

Павел Прилучный устроил дебош в стрип-клубе Новосибирска

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Актер приставал к сотрудникам заведения и кричал, что почти не женат.

В сети вновь появились неприятные слухи о Павле Прилучном. На этот раз актеру приписывают дебош в стрип-клубе Новосибирска. Об этом пишут российские СМИ.

Очевидцы сообщили, что Павел вел себя непозволительно. Он приставал к сотрудникам и посетителям клуба, раздевался, а также кричал, что почти не женат.

Недавно Прилучного обвинили в избиении жены Агаты Муцениеце. Однако актриса опровергла эту информацию на своей странице в Instagram. Накануне девушка прокомментировала информацию о дебоше в стрип-клубе. Она сообщила, что все это злые слухи, которые не имеют никакого отношения к реальности.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер фильма о декабристах с Прилучным и Матвеевым.

Фото: Instagram / pavel_priluchniy

Теги: агата муцениеце и павел прилучный, дебош, развод
Категории: Лента новостей, Новости шоу-бизнеса России,

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