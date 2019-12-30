Премьера в мире запланирована на 31 января.

В среду, 22 января, в сети появился трейлер триллера "Ритм-секция" с Джудом Лоу. Ролик опубликован на YouTube-канале Kino Cinema.

В сюжете история обычной женщины, семья которой погибла в авиакатастрофе. Главная героиня узнает, что катастрофа была подстроена и начинает мстить.

Главные роли достались Блейк Лайвли и Джуд Лоу. Также в киноленте появятся Стерлинг К. Браун, Макс Казелла, Раза Джеффри, Дэниэл Мейс и другие актеры.

Премьера в мире запланирована на 31 января.

Ранее мы сообщали о том, что Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе.

Видео:Kino Cinema/YouTube