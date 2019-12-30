Сериал стартует 26 апреля 2020 года.

Во вторник, 14 января, в сети появился трейлер сериала "Ужасы по дешёвке: Город ангелов". Ролик опубликован на YouTube-канале Penny Dreadful on SHOWTIME.

Сериал отправит зрителей в Лос-Анджелес 1938 года, где американо-мексиканский фольклор переплетается с Великой Депрессией. В главных ролях Лоренца Иццо и Натали Дормер.

Сериал стартует 26 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что креативный директор Moda Operandi одела персонажей Гарри Поттера в "тяжёлый люкс"

Видео:Penny Dreadful on SHOWTIME/YouTube