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В сети появился трейлер сериала "Ужасы по дешёвке: Город ангелов"

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Сериал стартует 26 апреля 2020 года.

Во вторник, 14 января, в сети появился трейлер сериала "Ужасы по дешёвке: Город ангелов". Ролик опубликован на YouTube-канале Penny Dreadful on SHOWTIME.

Сериал отправит зрителей в Лос-Анджелес 1938 года, где американо-мексиканский фольклор переплетается с Великой Депрессией. В главных ролях Лоренца Иццо и Натали Дормер.

Сериал стартует 26 апреля 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что креативный директор Moda Operandi одела персонажей Гарри Поттера в "тяжёлый люкс"

Видео:Penny Dreadful on SHOWTIME/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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