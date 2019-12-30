Креативный директор Moda Operandi одела персонажей Гарри Поттера в "тяжёлый люкс"

Креативный директор магазина Moda Operandi Рейчел Бернштейн освежила стиль персонажей Гарри Поттера. Девушка создала необычный профиль в Instagram.
Модный профиль с Гарри Поттером называется "gryffindior". Бернштейн с помощью фотошопа одевает героев Гарри Поттера в Dior, Balenciaga и Fendi. Среди моделей практически все персонажи серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.
Отметим, что фанаты такой креатив не оценили. Многие пользователи заявили, что это просто ужасно. Однако есть и те, кто относится к фотографиям, как к шалости.
"Хозяин дал Добби Шанель, теперь Добби модный",
— пишет один из пользователей.
На профиль уже подписалось 113 тысяч пользователей.
Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш запишет саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда.
Фото: nstagram.com/gryffindior
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