Креативный директор Moda Operandi одела персонажей Гарри Поттера в "тяжёлый люкс"

Фанаты такой креатив не оценили.

Креативный директор магазина Moda Operandi Рейчел Бернштейн освежила стиль персонажей Гарри Поттера. Девушка создала необычный профиль в Instagram.

Модный профиль с Гарри Поттером называется "gryffindior". Бернштейн с помощью фотошопа одевает героев Гарри Поттера в Dior, Balenciaga и Fendi. Среди моделей практически все персонажи серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.

Отметим, что фанаты такой креатив не оценили. Многие пользователи заявили, что это просто ужасно. Однако есть и те, кто относится к фотографиям, как к шалости.

"Хозяин дал Добби Шанель, теперь Добби модный", — пишет один из пользователей.

На профиль уже подписалось 113 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш запишет саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда.

Фото: nstagram.com/gryffindior