В сети появился трейлер сериала "Плащ и Кинжал" от Marvel

Режиссером проекта выступила Джина Принс-Байтвуд.

В среду, 20 февраля, в сети появился трейлер второго сезона "Плащ и Кинжал" от Marvel. Ролик опубликован на официальном канале компании.

По сюжету два влюбленных в друг друга подростка со сверхспособностями объединяются, чтобы бороться со злом, но их чувства друг к другу запутывают ситуацию.

Режиссером проекта выступила Джина Принс-Байтвуд. А главную роли в сериале исполнили Обри Джозеф и Оливия Холт.

Премьера сезона запланирована на 4 апреля 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что В сети появился трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

Видео:Marvel/YouTube