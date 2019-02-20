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В сети появился трейлер сериала "Плащ и Кинжал" от Marvel

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Режиссером проекта выступила Джина Принс-Байтвуд.

В среду, 20 февраля, в сети появился трейлер второго сезона "Плащ и Кинжал" от Marvel. Ролик опубликован на официальном канале компании.

По сюжету два влюбленных в друг друга подростка со сверхспособностями объединяются, чтобы бороться со злом, но их чувства друг к другу запутывают ситуацию. 

Режиссером проекта выступила Джина Принс-Байтвуд. А главную роли в сериале исполнили Обри Джозеф и Оливия Холт.

Премьера сезона запланирована на 4 апреля 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что В сети появился трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

Видео:Marvel/YouTube

Теги: marvel, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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