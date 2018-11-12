В сети появился трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

Премьера картины состоится 3 марта.

В сети появился трейлер документального фильма о скандальной стороне жизни Майкла Джексона. Лента "Leaving Neverland" рассказывает историю двух детей, который якобы совращал король поп-музыки.

Режиссер Дэн Рид запечатлел на камеру 40-летннго Джеймса Сейфчака и 36-летнего Уэйда Робсона, которые заявили, что музыкант совратил их, когда им было по 10 и 7 лет соответственно. Шокирующие события по словам пострадавших происходили на ранчо Джексона "Neverland".

Премьера картины состоится 3 марта. Ранее ленту показали на кинофестивале "Сандэнс". Отметим, что родственники Майкла негативно высказались в отношении ленты, назвав героев картины мошенниками.

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