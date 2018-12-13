Видео: Чайф выпустили новый клип и песню

Композиция получила название "Все девушки Бонда"

Российская рок-группа "Чайф" выпустила новую композицию "Все девушки Бонда". Помимо этого на ютуб-канале группы презентовали клип на песню.

Всё, что так любит и умеет использовать в своей музыке ЧАЙФ – свинговый ритм, простой гитарный звук, минорная губная гармошка – соединилось в новой песне группы "Все девушки Бонда". В видеоряде – подлинный дух родного города конца 80-х: съёмки первого в Свердловске конкурса красоты. В кадре – импозантные уральцы в стильных костюмах степенно разыгрывают свои музыкальные партии.

– говорится в анонсе клипа

Режиссером роликом выступил Кирилл Котельников. Группа также рассказала, что использовала в клипе фрагменты его документального фильма "Просто шоу" 1989 года.



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Видео: ютуб Чайф