  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:56
53
Rybka123
Код вставки плеера

Видео: Чайф выпустили новый клип и песню

0 0

Композиция получила название "Все девушки Бонда"

Российская рок-группа "Чайф" выпустила новую композицию "Все девушки Бонда". Помимо этого на ютуб-канале группы презентовали клип на песню.

Всё, что так любит и умеет использовать в своей музыке ЧАЙФ – свинговый ритм, простой гитарный звук, минорная губная гармошка – соединилось в новой песне группы "Все девушки Бонда". В видеоряде – подлинный дух родного города конца 80-х: съёмки первого в Свердловске конкурса красоты. В кадре – импозантные уральцы в стильных костюмах степенно разыгрывают свои музыкальные партии.
– говорится в анонсе клипа

Режиссером роликом выступил Кирилл Котельников. Группа также рассказала, что использовала в клипе фрагменты его документального фильма "Просто шоу" 1989 года.

Ранее на Piter.TV: Mötley Crüe вернулись в первом трейлере своего биографического фильма
Видео: ютуб Чайф 

Теги: все девушки бонда, новая песня, новый клип, чайф
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Оставить комментарий